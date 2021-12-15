Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины
Источник:"Европейская правда"
Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины. Все из-за распространения коронавирусного штамма Омикрон.
Соответствующее решение приняли 14 декабря. В частности ввели ограничения для граждан Украины.
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Италия ввела ограничения даже для вакцинированных туристов из Украины
Италия запретит въезд даже вакцинированным туристам из Украины, которые приезжают в страну с "необязательной" целью.
Украину перенесли в группу государств Е, в отношении которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров,
– говорится в сообщении.
Въезд разрешат только для:
- граждан Италии или государств Евросоюза;
- членов семьи или тех, кто имеет "устоявшиеся отношения" с жителями Италии;
- а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и тому подобное.
Однако даже для них будет действовать 10-дневный карантин по прибытии в Италию. Причем он будет обязательным, независимо от вакцинации.
Новые ограничения начнут действовать уже в ночь на 16 декабря и продлятся, как минимум, до 31 января 2021 года.
Кстати, с 16 декабря всем путешественникам, даже вакцинированным, нужно иметь отрицательный тест на COVID-19.Обратите внимание! 13 декабря Великобритания заявила о смерти от коронавируса штамма Омикрон. Это первый смертельный случай со времени обнаружения нового штамма. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что летальных исходов не было.
Коротко о последних ограничениях в мире из-за штамма коронавируса Омикрон
- Украина решила ужесточить каранинные ограничения из-за штамма коронавируса Омикрон. Ограничения приняли с 3 декабря.
- Новые запреты касаются граждан нескольких стран Африки и иностранцев, которые находились на их территории не меньше 7 дней за последние 2 недели. В перечень внесли Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик, Малави.
- Швейцария ввела 10-дневный карантин для тех, кто путешествует из стран, где уже обнаружили эту инфекцию. Но исключение сделали только для футболистов. Все из-за штамма Омикрон.
- Также ограничения ввела Польша. Там новые правила ввели с 6 декабря. Неизвестно, о каких именно ограничениях говорится, однако они точно будут касаться невакцинированных против коронавируса.
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