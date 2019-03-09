03:01
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, 8 марта
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, 8 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Италия работает над отменой санкций против России

      6 Читати новину українською
      Джузеппе Конте
      Джузеппе Конте / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство делает все возможное для того, чтобы добиться отмены действия санкций Европейского союза против России.

      Он отметил, что санкции против РФ "не должны быть самоцелью Европейского Союза" и наносят большой вред экономике Италии. Об этом сообщает издание DW.

      Читайте также: Украина подготовила санкционный список против "наблюдателей" на "выборах" президента РФ в Крыму

      Мы работаем для достижения этой цели,
      – отметил Конте.

      Говорится о санкциях, которые Европейский Союз ввел в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. Конте неоднократно заявлял о том, что санкции должны нести временный характер.

      20 февраля официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении России еще на пол года. Тогда в перечень из 163 человек и 44 компаний, добавили еще 8 человек, причастных к конфликту вблизи Керченского пролива. По ним меры начали действовать в начале марта и будут действовать полгода, то есть до сентября 2019 года.

      blog_ava
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      8 марта
      882
      Теги: Санкции Европа Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 марта: новый законопроект США по Крыму и конфликтное 8 марта в Украине
      8 марта , 22:24 Главные новости 8 марта: новый законопроект США по Крыму и конфликтное 8 марта в Украине
      384
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      8 марта , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 681
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      8 марта , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 882
      Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      8 марта , 19:06 Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      185
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      8 марта , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 3072
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Фотофакт: президенту Финляндии не нашлось места в зале – он сел на ступеньки
       8 октября 2018 , 00:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук