Италия работает над отменой санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство делает все возможное для того, чтобы добиться отмены действия санкций Европейского союза против России.

Он отметил, что санкции против РФ "не должны быть самоцелью Европейского Союза" и наносят большой вред экономике Италии. Об этом сообщает издание DW.

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Мы работаем для достижения этой цели,

– отметил Конте.

Говорится о санкциях, которые Европейский Союз ввел в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. Конте неоднократно заявлял о том, что санкции должны нести временный характер.

20 февраля официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении России еще на пол года. Тогда в перечень из 163 человек и 44 компаний, добавили еще 8 человек, причастных к конфликту вблизи Керченского пролива. По ним меры начали действовать в начале марта и будут действовать полгода, то есть до сентября 2019 года.