Украина подготовила санкционный список против "наблюдателей" на "выборах" президента РФ в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутриперемещенных лиц подготовило санкционный список так называемых "наблюдателей" на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму.

Как рассказали в МинТОТ в комментарии 24 каналу, к участию в так называемых выборах были привлечены граждане и резиденты 13 стран. Это, в частности, представители Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии, Великобритании. На вопрос, попали ли в их санкционный список граждане Украины, в МинТОТ заверили, что говорится лишь о граждан вышеупомянутых стран.

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Каким ограничениям подвергнутся наблюдатели, попавшие в санационный список от МинТОТ.

– им будет запрещен въезд на территорию Украины;

– если у них обнаружат имущество, которое располагается на территории Украины, возможность им распоряжаться будет блокирована;

– вышеуказанным лицам будет блокирована возможность заниматься экономической деятельностью на территории Украины;

– поскольку вышеуказанные лица являются гражданами иностранных государств, которые признали оккупацию Крыма и Севастополя, то будут созданы предпосылки для их к ответственности на территории государств их проживания.

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Этот список по предложению МинТОТ уже приняло украинское правительство "для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму". Далее по процедуре его должны рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого будет принято окончательное решение. Только после этого санкционный список обнародуют общественности.

В прошлом году в начале апреля Главный Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова. Украинского чиновника обвиняют в том, что он "препятствовал свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

Что известно о так называемых выборах президента в России и проведении голосования в Крыму?

Страна-агрессор их провела 18 марта 2018 года, в частности, несмотря на многочисленные предостережения, и на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. По причине последнего участвовать в плебисците на территории Украины МВД позволило лишь дипломатам, а на других российских избирателей распространялся запрет. Кроме того, глава ведомства Арсен Аваков предупреждал, что в день голосования граждан РФ не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах. Согласно Конституции, законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года и Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года, проведение выборов президента России в Крыму являются грубым нарушением. Следовательно, большинство украинских политиков, включая президента, осудили "выборы" президента РФ в Крыму.



По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, реальная явка в Крыму составила 42%: 8% испортили бюллетени, а остальные 34% были идеологически нацеленными. По результатам подсчета 100% бюллетеней победу на этих "выборах" одержал Владимир Путин: за него свои голоса отдали 76,69% избирателей, что составляет более 56 миллионов россиян. На второй позиции разместился кандидата от "Коммунистической партии" Павел Грудинин: он получил 11,77% голосов избирателей.



7 мая состоялась инаугурация Путина. Это уже его четвертый срок на посту президента. С 2008 по 2012 год, при президенте Дмитрии Медведеве, Он был премьер-министром РФ.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В КРЫМУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ