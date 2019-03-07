17:04
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Украина подготовила санкционный список против "наблюдателей" на "выборах" президента РФ в Крыму

      26 Читати новину українською
      Так называемое голосование на "выборах" президента РФ в Крыму
      Так называемое голосование на "выборах" президента РФ в Крыму / Соцсети

      Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутриперемещенных лиц подготовило санкционный список так называемых "наблюдателей" на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму.

      Как рассказали в МинТОТ в комментарии 24 каналу, к участию в так называемых выборах были привлечены граждане и резиденты 13 стран. Это, в частности, представители Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии, Великобритании. На вопрос, попали ли в их санкционный список граждане Украины, в МинТОТ заверили, что говорится лишь о граждан вышеупомянутых стран.

      Читайте также: Санкции против России: Евросоюз наказал причастных к выборам Путина в Крыму

      Каким ограничениям подвергнутся наблюдатели, попавшие в санационный список от МинТОТ.

      – им будет запрещен въезд на территорию Украины;

      – если у них обнаружат имущество, которое располагается на территории Украины, возможность им распоряжаться будет блокирована;

      – вышеуказанным лицам будет блокирована возможность заниматься экономической деятельностью на территории Украины;

      – поскольку вышеуказанные лица являются гражданами иностранных государств, которые признали оккупацию Крыма и Севастополя, то будут созданы предпосылки для их к ответственности на территории государств их проживания.

      Читайте также: ЕС ввел санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, – Порошенко

      Этот список по предложению МинТОТ уже приняло украинское правительство "для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму". Далее по процедуре его должны рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого будет принято окончательное решение. Только после этого санкционный список обнародуют общественности.

      В прошлом году в начале апреля Главный Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова. Украинского чиновника обвиняют в том, что он "препятствовал свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

      Что известно о так называемых выборах президента в России и проведении голосования в Крыму?
      Страна-агрессор их провела 18 марта 2018 года, в частности, несмотря на многочисленные предостережения, и на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. По причине последнего участвовать в плебисците на территории Украины МВД позволило лишь дипломатам, а на других российских избирателей распространялся запрет. Кроме того, глава ведомства Арсен Аваков предупреждал, что в день голосования граждан РФ не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах. Согласно Конституции, законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года и Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года, проведение выборов президента России в Крыму являются грубым нарушением. Следовательно, большинство украинских политиков, включая президента, осудили "выборы" президента РФ в Крыму.

      По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, реальная явка в Крыму составила 42%: 8% испортили бюллетени, а остальные 34% были идеологически нацеленными. По результатам подсчета 100% бюллетеней победу на этих "выборах" одержал Владимир Путин: за него свои голоса отдали 76,69% избирателей, что составляет более 56 миллионов россиян. На второй позиции разместился кандидата от "Коммунистической партии" Павел Грудинин: он получил 11,77% голосов избирателей.

      7 мая состоялась инаугурация Путина. Это уже его четвертый срок на посту президента. С 2008 по 2012 год, при президенте Дмитрии Медведеве, Он был премьер-министром РФ.

      ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В КРЫМУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      blog_ava
      Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
      сегодня
      17051
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Выборы в России 2018 Санкции Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      сегодня , 17:00 Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      Олексій Чибісов 8
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 31960
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      951
      Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      сегодня , 16:30 Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      Настя Сукач 2520
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сегодня , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 236
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кокс и Квасьневский срочно возвращаются в Украину
       20 октября 2013 , 13:00 14
      АТО: Единственный пункт пропуска в Артемовском направлении могут закрыть
       1 июня 2015 , 17:13
      Фанати Реала шаленіють через українського голкіпера: "Те, що з ним відбувається – справжня ганьба!"
       17 октября 2018 , 19:02
      В Нью-Йорке взорвали автомобильный мост: видео
       17 января , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук