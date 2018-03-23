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Еще одна страна не признает выборы Путина в Крыму

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Выборы Путина
Выборы Путина / bbc.com

Япония не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщает посольство Японии в Украине.

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"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительнымы проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Япония "поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами".

Напомним, выборы президента прошли в России 18 марта, по результатам подсчета 99,81% голосов победил действующий глава РФ Владимир Путин с результатом в 76,67% голосов избирателей.

В четверг, 22 марта, Верховная Рада на своем заседании одобрила проект постановления №8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента России в оккупированном Крыму и Севастополе.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018 Япония
Источник: 24 Канал
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