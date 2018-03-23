Ще одна країна не визнає вибори Путіна в Криму

Японія не визнає російські "вибори" в окупованому Криму і підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

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"Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року", – йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що Японія "підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами".

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії 18 березня, за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін з результатом у 76,67% голосів виборців.

В четвер, 22 березня, Верховна Рада на своєму засіданні схвалила проект постанови №8168-1 про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії в окупованому Криму і Севастополі.