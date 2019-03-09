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      Італія працює над скасуванням санкцій проти Росії

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      Джузеппе Конте
      Джузеппе Конте / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його уряд робить усе можливе для того, щоб домогтися скасування дії санкцій Європейського союзу проти Росії.

      Він наголосив, що санкції проти РФ "не повинні бути самоціллю Європейського Союзу" і завдають великої шкоди економіці Італії. Про це повідомляє видання DW.

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      Ми працюємо задля досягнення цієї мети,
      – зазначив Конте.

      Мовиться про санкції, які Європейський Союз запровадив щодо Росії після анексії Криму у 2014 році. Конте неодноразово заявляв про те, що санкції повинні нести тимчасовий характер.

      20 лютого офіційно набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження санкцій щодо Росії ще на пів року. Тоді до переліку зі 163 осіб та 44 компаній, додали ще 8 людей, причетних до конфлікту поблизу Керченської протоки. Щодо них заходи почали діяти на початку березня та діятимуть півроку, тобто до вересня 2019 року.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Європа Санкції
      Джерело: 24 Канал
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