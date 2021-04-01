В Италии разгорелся шпионский скандал: офицер за вознаграждение передавал российскому работнику документы с секретными данными. Его коллеги рассказывают, что скорее всего, на него давили, зная о его трудностях.

Мужчину, подозреваемого в шпионаже, зовут Вальтер Биот (итал. Walter Biot), по данным СМИ. Он был сотрудником Третьего департамента Генштаба отдела военной политики и планирования.

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Был больной ребенок и проблемы с деньгами

56-летний Вальтер был капитаном фрегата, он женат и у него четверо детей, живет в доме за пределами Рима, из которого каждое утро выезжал в офис.

Согласно тому, что рассказывают его коллеги, самая большая его проблема – больной ребенок, который требовал постоянного ухода. Он якобы имел серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют значительных финансов. На этом россияне могли сыграть.

Россияне, видимо, очень хорошо работали над его слабостью, над личными проблемами,

– рассказывают коллеги.

Те, с кем удалось поговорить журналистам, отмечают: сразу не могли поверить, что Вальтер мог до такого дойти. Мол, это если бы лучший и верный друг что-то украл бы у Вас.

Однако отмечают: то, что он сделал – серьезный поступок для безопасности страны и НАТО. Если он действительно сливал данные, то никаких оправданий ему нет и он испортил свою жизнь.

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