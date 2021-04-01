В Італії розгорівся шпигунський скандал: офіцер за винагороду передавав російському працівнику документи із секретними даними. Його колеги розповідають, що найімовірніше, на нього тиснули, знаючи про його скруту.

Чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві, звуть Вальтер Біот (італ. Walter Biot), за даними ЗМІ. Він був співробітником Третього департаменту Генштабу відділу військової політики і планування.

До речі Російський шпигун попався в Римі: у Кремлі пообіцяли підготувати відповідь

Мав хвору дитину і проблеми з грішми

56-річний Вальтер був капітаном фрегату, він одружений і має чотирьох дітей, живе у будинку за межами Риму, з якого щоранку виїжджав до офісу.

Згідно з тим, що розповідають його колеги, найгостріша його проблема – хвора дитина, яка потребувала постійного догляду. Вона нібито мала серйозні вади здоров'я, які потребують значних фінансів. На цьому росіяни могли зіграти.

Росіяни, мабуть, дуже добре працювали над його слабкістю, над особистими проблемами,

– розповідають колеги.

Ті, з ким вдалося поговорити журналістам, зазначають: одразу не могли повірити, що Вальтер міг до такого вдатися. Мовляв, це якби найкращий і вірний друг щось вкрав би у Вас.

Проте зазначають: те, що він зробив – серйозний вчинок для безпеки країни та НАТО. Якщо він справді зливав дані, то ніяких виправдань йому немає і він зіпсував своє життя.

Що відомо про шпигунський скандал в Італії