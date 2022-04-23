Итальянский премьер посетит Украину: Зеленский объяснил, чего ожидает от Рима

Премьер-министр Италии Марио Драги планирует в ближайшее время посетить Киев. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет – здесь чиновник увидит только друзей и невероятную благодарность за поддержку в борьбе с россиянами.

По словам Владимира Зеленского, Италия уже активно помогает Украине оружием и политическим уровнем. Он считает, что встреча с Драги еще больше сблизит наши страны, сообщает 24 канал.

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Визит Драги в Киев

В общении с журналистами Владимир Зеленский заверил, что теплая встреча для итальянского премьера гарантирована.

Мы ждем Драги в Украине, он увидит поддержку украинского общества. Сейчас произошел исторический излом в наших отношениях, Италия четко избрала сторону в этой войне, и я благодарен за эту позицию, – сказал он.

Также он отметил поддержку Украины от итальянского народа и парламента.

"Изменились наши отношения. Они и раньше были прекрасными, но сейчас добавилось предметности. Италия нас поддерживает. Поддерживает политически и поддерживает вооружением, и не боится говорить об этом", – добавил глава государства.

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