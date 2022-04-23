За словами Володимира Зеленського, Італія вже активно допомагає Україні зброєю та на політичному рівні. Він вважає, що зустріч із Драгі ще більше зблизить наші країни, повідомляє 24 канал.

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Візит Драгі до Києва

У спілкуванні з журналістами Володимир Зеленський запевнив – тепла зустріч для італійського прем'єра гарантована.

Ми чекаємо Драгі в Україні, він побачить підтримку українського суспільства. Зараз стався історичний злам у наших стосунках, Італія чітко обрала сторону у цій війні, і я вдячний за цю позицію, – сказав він.

Також він відзначив підтримку Україні від італійського народу та парламенту.

"Змінилися наші відносини. Вони й раніше були прекрасними, але зараз додалося предметності. Італія нас підтримує. Підтримує політично та підтримує озброєнням, і не боїться про це говорити", – додав глава держави.

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