Итальянский суд освободил украинского режиссера Лавренчука

В Италии освободили украинского режиссера Евгения Лавренчука. Его незаконно задержали в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России об экстрадиции.

Суд вынес окончательное решение по освобождению Евгения, признав обвинения против него за стороны России сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее Интерпол признал, что Россия преследует Евгения Лавренчука по политическим мотивам

Что этому предшествовало

Перед тем Украина обратилась в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.

После этого данные о Лавренчука удалили из Интерпола из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава. Там говорится о запрете любого вмешательства политического, военного, религиозного или расового характера.

В свою очередь, суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавренчука. Приветствую Евгения на свободе! Украина своих не оставляет,

– подытожила Денисова.

Что известно о задержании режиссера

Лавренчука задержали в Неаполе 17 декабря. Он прилетел туда из Израиля и должен был пересаживаться на самолет во Львов.

Все из-за российского дела о якобы финансовых нарушениях Лавренчука на территории государства-агрессора 8 лет назад.

Режиссер все отрицал и отмечал, что не брал никаких денег на постановки в России.

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