В Киев уже вернулся посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо вместе со своей командой.

Важно если Германия станет лидером процесса, мы вступим в ЕС через несколько лет, – посол Украины

Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда вновь открыли посольство Италии,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что Италия поддерживает Украину и пытается сделать все возможное, чтобы прекратить военные действия и достичь мира.

Ранее ряд других стран также заявил, что возвращает свои посольства в Киев. Среди них: Словакия, Бельгия, Турция и страны Балтии. Сегодня, к примеру, уже заработало посольство Франции в Украине.

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