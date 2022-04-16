До Києва вже повернувся посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо разом зі своєю командою.

Важливо Якщо Німеччина стане лідером процесу, ми вступимо до ЄС за кілька років, – посол України

Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзадзо та його команда знову відкрили посольство Італії, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що Італія підтримує Україну та намагається зробити все можливе, щоб припинити військові дії та досягнути миру.

Раніше низка інших країн також заявила, що повертає свої посольства до Києва. Серед них: Словаччина, Бельгія, Туреччина та країни Балтії. Сьогодні, до прикладу, вже запрацювало посольство Франції в Україні.

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