Итог стычки, – Пионтковский предположил, как Путину могут помешать использовать ядерное оружие

Вчера, 15 апреля, Владимир Зеленский заявил, что нужно быть готовым к применению Россией ядерного оружия. Впрочем, есть условие, при котором Владимир Путин не сможет его использовать.

О ней в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что помешать Путину использовать ядерное оружие могут российские военные.

К теме Мир должен готовиться к тому, что Путин использует ядерное оружие, – Зеленский

Кто может помешать

По его словам, они сразу предупреждали президента России о том, что широкомасштабное вторжение в Украину провалится. Как добавил, публицист делали это не самостоятельно, а через своих друзей, которые уже были в отставке.

Это будет важнейший результат стычки – если победят российские военные, то ни о каком ядерном оружии не может и говориться. Андрей Пионтковский Российский публицист

Впрочем, он подчеркнул, что ни в коем случае не нужно их героизировать. Они – не друзья Украины, не демократы, а такие же российские империалисты.

Если Путин сбросит военных

Однако, по мнению Пионтковского, Путин может попытаться свергнуть всех военных, опираясь на определенные силовые ресурсы. К примеру, отряды Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, Виктора Золотова.

Если ему удастся сместить военных и поставить таких же яростных и безумных палачей, как Александр Дворников, тогда можно ожидать всего. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский рассказал, кто может помешать Путину использовать ядерное оружие: смотрите видео