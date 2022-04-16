Про неї в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що завадити Путіну використати ядерну зброю можуть російські військові.

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Хто може завадити

За його словами, вони одразу попереджали президента Росії про те, що широкомасштабне вторгнення в Україну провалиться. Як додав, публіцист, робили це не самостійно, а через своїх друзів, які вже були у відставці.

Це буде найважливіший результат сутички – якщо переможуть російські військові, то про жодну ядерну зброю не може й мовитись. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Утім, він наголосив, що у жодному разі не потрібно їх героїзувати. Вони – не друзі України, не демократи, а такі ж російські імперіалісти.

Якщо Путін скине військових

Однак, на думку Піонтковського, Путін може спробувати скинути всіх військових, опираючись на певні силові ресурси. До прикладу, загони Рамзана Кадирова, Євгена Пригожина, Віктора Золотова.

Якщо йому вдасться змістити військових і поставити таких же запеклих та божевільних катів, як Олександр Дворніков, тоді можна очікувати всього. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський розповів, хто може завадити Путіну використати ядерну зброю: дивіться відео