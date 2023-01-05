Светлые люди в темные времена – как благотворители помогали Донбасу в тяжелый 2022-й

Донетчина получила очередную благотворительную помощь. Еще 70 генераторов от Фонда Мкртчана передано людям.

После продолжительных и циничных вражеских обстрелов критической инфраструктуры в Украине наблюдаются регулярные отключения электроэнергии и перебои с отоплением. Особенно сложно людям сейчас в холодный зимний период. Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана передал еще 70 генераторов мощностью от 8 до 33 киловатт для общин Донбасса. Ранее, в ноябре 2022-го, Фонд уже закупил и передал жителям Донецкой области 50 генераторов (всего 120) и почти две тысячи печей "буржуек".



"В конце года принято подводить итоги. 2022-й показался сложным. Мы навсегда запомним его как год начала войны против нашего народа. Миллионы украинцев оказались в затруднении, без крова, тепла и света. Мы обязаны были помочь жителям моей родной Донбасса Наш БФ передал необходимую, а главное – адресную помощь людям по всему региону. За 2022-й мы привезли для местных жителей стройматериалы, средства обогрева и продукты питания на сумму почти 24 миллиона гривен. Поддерживать украинцев", – рассказывает основатель и меценат Благотворительного фонда Эдуард Мкртчан.

Как благотворители помогали Донбасу в 2022 году / Фото предоставлены 24 канала

В преддверии рождественско-новогодних праздников Фонд Мкртчана также устроил для детей из прифронтовых регионов и переселенцев из Донбасса праздничные представления и развлечения. Тысячи детей получили сладкие подарки и снова поверили в новогодние чудеса.

Война не должна украсть детство у наших детей! Мы решили приобщиться к благотворительной инициативе "Марафон добрых событий" и устроить для них маленький праздник со спектаклями, развлечениями и, конечно, сладостями,

– вспоминает Эдуард Мкртчан.

Что известно о БФ Мкртчана

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет свою общественную и благотворительную деятельность с августа 2021 года. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта.

За 2022 год по инициативе Эдуарда Мкртчана в Донецкую ОГА было передано:

около двух тысяч печек "буржуек" на общую сумму 8514000 гривен;

120 генераторов на общую сумму 9105890 гривен;

строительные материалы для населения: доски и брусья почти на 16 000 погонных метра на общую сумму 694 470 гривен;

паробарьеры на сумму 340 000 гривен и гидробарьеры 340 000 гривен на 100 квадратных метров в целом;

2000 баллонов строительной пены на сумму 319 960 гривен и почти 15 тысяч квадратных метров профнастила на сумму 2 934 540 гривен.

Для детей Донецкой области было закуплено и передано 5000 сладких подарков на 1 500 000 гривен. Всего по состоянию на 4 января 2023 года от Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана передано помощи почти на 24 миллиона гривен.