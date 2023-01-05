Після тривалих та цинічних ворожих обстрілів критичної інфраструктури в Україні спостерігаються регулярні відключення електроенергії та перебої з опаленням. Особливо складно людям зараз, у холодний зимовий період. Благодійний фонд Едуарда Мкртчана передав ще 70 генераторів потужністю від 8 до 33 кіловатів для громад Донеччини. Раніше, у листопаді 2022-го, Фондом вже було закуплено та передано жителям Донецької області 50 генераторів (усього 120) та майже дві тисячі пічок "буржуйок".



"У кінці року заведено підбивати підсумки. 2022-й видався складним. Ми назавжди запам'ятаємо його як рік початку війни проти нашого народу. Мільйони українців опинилися у скруті, без даху над головою, тепла та світла. Ми зобов'язані були допомогти жителям моєї рідної Донеччини. Наш БФ передав необхідну, а головне – адресну допомогу людям по усьому регіону. За 2022-й ми привезли для місцевих мешканців будматеріали, засоби обігріву та продукти харчування на суму майже 24 мільйони гривень. В році прийдешньому ми і надалі будемо всіляко підтримувати українців", – розповідає засновник та меценат Благодійного фонду Едуард Мкртчан.

Як благодійники допомагали Донеччині у 2022 році / Фото надані 24 каналу

Напередодні різдвяно-новорічних свят Фонд Мкртчана також влаштував для дітей з прифронтових регіонів та переселенців з Донеччини святкові вистави та розваги. Тисячі дітлахів отримали солодкі подарунки та знову повірили в новорічні дива.

Війна не повинна вкрасти дитинство у наших дітей! Ми вирішили долучитися до благодійної ініціативи "Марафон добрих подій" та влаштувати для них маленьке свято з виставами, розвагами і, звісно, солодощами,

– згадує Едуард Мкртчан.

Що відомо про БФ Мкртчана

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде свою громадську та благодійну діяльність з серпня 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта.

За 2022-й рік за ініціативи Едуарда Мкртчана до Донецької ОДА було передано:

близько двух тисяч пічок "буржуйок" на загальну суму 8 514 000 гривень;

120 генераторів на загальну суму 9 105 890 гривень;

будівельні матеріали для населення: дошки та бруси на майже 16 000 погонних метри на загальну суму 694 470 гривень;

паробар'єри на суму 340 000 гривень та гідробар'єри 340 000 гривень на 100 квадратних метрів загалом;

2 000 балонів будівельної піни на суму 319 960 гривень та майже 15 тисяч квадратних метрів профнастилу на суму 2 934 540 гривень.

Для дітлахів Донеччини було закуплено та передано 5000 солодких подарунків на 1 500 000 гривень. Усього станом на 4 січня 2023 року від Благодійого фонду Едуарда Мкртчана передано допомоги на майже 24 мільйони гривень.