Итоги года: 2021-й в мемах
30 декабря 2021 , 20:16Читати новину українською
Источник:фейсбук Яремы Духа
Казалось, что после 2020 нас больше ничто не сможет удивить. Но 2021 год смог! Далее читайте на украинском.
У 2021 році для України та світу ми нарахували 30 важливих мемів, котрі будемо згадувати у наступні роки.
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Хто потрапив до тридцятки
- Якщо коротко та за хронологією, то це:
- Берні Сандерс
- Фітнес та переворот у М'янмі
- I am not a cat
- Санкції на телеканали Медведчука
- Марсохід Персевіренс
- Інтерв'ю Гаррі та Меґан для Опри
- Суецький канал та Ever Given
- Президент Зеленський та вакцинація
- Зоряні війни: Падме та Енакін
- Євробачення та Go_A
- In Ukraine we don't say
- Євро 2020 та Артем Довбик
- Французький вісник Веса Андерсона
- Запуск ринку землі в Україні
- Відставка Авакова та фейс Гогілашвілі
Цікаво 2021 рік завершується на позитивній ноті
- Олімпіада та Максим Крипак
- Моршин вакцинувався
- Нам 30 років – Ющенко та Порошенко "пішли на пиво"
- Гра в кальмара
- Старий голова Верховної Ради
- Петро Порошенко зібрав гриби
- Твіттер – найсильніший
- Ангела Меркель пішла від нас
- "Голодна блогерська туса"
- Happy bus / sad bus
- Twitter @Ukraine – абсолютний головний біль
- Батько наш Бандера.
А якщо довго й у вас є час та натхнення, то ось відео про кожен з мемчиків: