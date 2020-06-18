Впервые за период пандемии коронавируса в штаб ООН в Нью-Йорке допустили дипломатов – по одному от страны – для тайного голосования. Голосовали за новых членов Совбеза, Экономического и Социального совета и председателя 75-й Генассамблеи. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение ООН.

О результатах тайного голосования в ООН 17 июня на своей странице в фейсбуке рассказал речник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко .

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Николенко рассказал, что голосование проходило в условиях строгого соблюдения правила социального дистанцирования, без рукопожатий и объятий. После выборов штаб-квартира ООН вернется к дистанционному режиму работы – как минимум до конца июля.

Результаты голосования в ООН

Индию, Ирландию, Норвегию и Мексику выбрали непостоянными членами Совета Безопасности ООН на период 2021 – 2022 годов.

По пятому непостоянному члену еще будет второй тур: 18 июня поборются представители Африки Кения и Джибути.

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Реакция президента Зеленского

Избрание новых непостоянных членов Совета Безопасности в твиттере прокомментировал Владимир Зеленский.

" Всяческих успехов Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии как новым членам Совета Безопасности ООН в 2021 – 2022 годах. Все кандидаты – наши партнеры и заслуживают быть там. На новых членов возлагается огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать ", – написал глава государства.