Уперше за період пандемії коронавірусу в штаб ООН у Нью-Йорку допустили дипломатів – по одному від країни – для таємного голосування. Голосували за нових членів Радбезу, Економічної й Соціальної ради та голову 75-ї Генасамблеї. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення ООН.

Про результати таємного голосування в ООН 17 червня на своїй сторінці у фейсбуці розповів речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

До слова Генасамблею ООН вперше в історії проведуть віртуально із наперед записаними виступами лідерів

Ніколенко розповів, що голосування відбувалося за умов суворого дотримання правила соціального дистанціювання, без рукостискань і обіймів. Після виборів штаб-квартира ООН повернеться до дистанційного режиму роботи – щонайменше до кінця липня.

Результати голосування в ООН

Індію, Ірландію, Норвегію та Мексику обрали непостійними членами Ради Безпеки ООН на період 2021 – 2022 років.

Щодо п'ятого непостійного члена, то тут ще буде другий тур: 18 червня позмагаються представники Африки – Кенія та Джибуті.

75-ту сесію Генеральну Асамблею ООН очолить представник Туреччини Волкан Бозкир.

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Реакція президента Зеленського

Обрання нових непостійних членів Ради Безпеки у твіттері прокоментував Володимир Зеленський.

"Усіляких успіхів Індії, Ірландії, Мексиці та Норвегії як новообраним членам Ради Безпеки ООН у 2021 – 2022 роках. Усі кандидати – наші партнери й заслуговують бути там. На нових членів покладається величезна відповідальність щодо захисту цінностей ООН. Україна готова підтримувати та співпрацювати", – написав глава держави.