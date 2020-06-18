Підсумки таємного голосування в ООН: обрали нових членів Радбезу та голову Генасамблеї
Уперше за період пандемії коронавірусу в штаб ООН у Нью-Йорку допустили дипломатів – по одному від країни – для таємного голосування. Голосували за нових членів Радбезу, Економічної й Соціальної ради та голову 75-ї Генасамблеї. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення ООН.
Про результати таємного голосування в ООН 17 червня на своїй сторінці у фейсбуці розповів речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
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Ніколенко розповів, що голосування відбувалося за умов суворого дотримання правила соціального дистанціювання, без рукостискань і обіймів. Після виборів штаб-квартира ООН повернеться до дистанційного режиму роботи – щонайменше до кінця липня.
Результати голосування в ООН
- Індію, Ірландію, Норвегію та Мексику обрали непостійними членами Ради Безпеки ООН на період 2021 – 2022 років.
- Щодо п'ятого непостійного члена, то тут ще буде другий тур: 18 червня позмагаються представники Африки – Кенія та Джибуті.
- 75-ту сесію Генеральну Асамблею ООН очолить представник Туреччини Волкан Бозкир.
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Реакція президента Зеленського
Обрання нових непостійних членів Ради Безпеки у твіттері прокоментував Володимир Зеленський.
"Усіляких успіхів Індії, Ірландії, Мексиці та Норвегії як новообраним членам Ради Безпеки ООН у 2021 – 2022 роках. Усі кандидати – наші партнери й заслуговують бути там. На нових членів покладається величезна відповідальність щодо захисту цінностей ООН. Україна готова підтримувати та співпрацювати", – написав глава держави.