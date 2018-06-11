Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отставка Жебривского. Закон об Антикоррупционном суде
В итоговом выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 21:00 – в понедельник, 11 июня, стало известно, что председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде" в понедельник, 11 июня, во время встречи со студентами Украинской академии лидерства.
Также в выпуске:
В Днепр доставили трех тяжелораненых.
В Мариуполе пьяный мужчина стрелял на детской площадке.
Комиссия вынесла решение относительно Александра Линчевского.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии