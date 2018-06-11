Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Жебрівського. Закон про Антикорупційний суд
У підсумковому випуску новин за 11 червня станом на 21:00 – у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку. Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Вищий антикорупційний суд" у понеділок, 11 червня, під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства.
Також у випуску:
До Дніпра доправили трьох важкопоранених.
У Маріуполі п'яний чоловік стріляв на дитячому майданчику.
Комісія винесла рішення щодо Олександра Лінчевського.
Джерело: 24 канал
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