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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Жебрівського. Закон про Антикорупційний суд

Випуск новин 167 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 11 червня станом на 21:00 – у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку. Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Вищий антикорупційний суд" у понеділок, 11 червня, під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства.

Також у випуску:

До Дніпра доправили трьох важкопоранених.

У Маріуполі п'яний чоловік стріляв на дитячому майданчику.

Комісія винесла рішення щодо Олександра Лінчевського. 

 

Теги: Новини України Новини політики Павло Жебрівський Випуск новин Новини Донецька Петро Порошенко Антикорупційний суд Законодавство
Джерело: 24 канал
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