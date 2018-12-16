Итоговый выпуск новостей за 21:00: Страсбург после теракта. Заявление пленного моряка

В итоговом выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 21:00 – французский Страсбург оправляется от теракта, рождественская ярмарка в городе уже возобновила свою работу. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастане лично осмотрел рынок и подтвердил, что теперь там безопасно. Член экипажа буксира "Яны Капу" Владимир Лесной признал себя военнопленным в России.

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