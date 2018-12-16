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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Страсбург после теракта. Заявление пленного моряка

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 21:00 – французский Страсбург оправляется от теракта, рождественская ярмарка в городе уже возобновила свою работу. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастане лично осмотрел рынок и подтвердил, что теперь там безопасно. Член экипажа буксира "Яны Капу" Владимир Лесной признал себя военнопленным в России.

      Также в выпуске:

      В Запорожье стартовали учения новосозданной бригады территориальной обороны.

      Митрополит Епифаний начал первую службу в качестве председателя Единой поместной церкви.

      Почему путешественника-украинца с биометрическим паспортом могут не впустить в Европу.

      Основатели новых отечественных брендов рассказали, возможно ли стать молодым бизнесменом в Украине.

      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Выпуск новостей Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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