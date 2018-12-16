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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Страсбург після теракту. Заява полоненого моряка

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 грудня станом на 21:00 – французький Страсбург оговтується від теракту, різдвяний ярмарок у місті вже відновив свою роботу. Міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастане особисто оглянув ринок та підтвердив, що тепер там безпечно. Член екіпажу буксира "Яни Капу" Володимир Лісовий визнав себе військовополоненим у Росії.

      Також у випуску: 

      На Запоріжжі стартували навчання новоствореної бригади територіальної оборони.

      Митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви.

      Чому мандрівника-українця з біометричним паспортом можуть не впустити до Європи.

      Засновники нових вітчизняних брендів розповіли, чи можливо стати молодим бізнесменом в Україні.

      Теги: Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня
      Джерело: 24 канал
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