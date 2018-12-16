Підсумковий випуск новин за 21:00: Страсбург після теракту. Заява полоненого моряка

У підсумковому випуску новин за 16 грудня станом на 21:00 – французький Страсбург оговтується від теракту, різдвяний ярмарок у місті вже відновив свою роботу. Міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастане особисто оглянув ринок та підтвердив, що тепер там безпечно. Член екіпажу буксира "Яни Капу" Володимир Лісовий визнав себе військовополоненим у Росії.

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