Итоговый выпуска новостей за 21:00: Масштабная авария в Днепре. Президенты-взяточники
В итоговом выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 21:00 – в Днепре грузовик протаранил "скорую". В этот момент медики везли в больницу мужчину в критическом состоянии. От удара "скорая" перевернулась на бок. Transparency International опубликовала список глав государств, которые были не чисты на руку. В нем, в частности, украинский экс-президент Виктор Янукович.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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