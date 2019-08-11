Итоговый выпуска новостей за 21:00: Масштабная авария в Днепре. Президенты-взяточники

В итоговом выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 21:00 – в Днепре грузовик протаранил "скорую". В этот момент медики везли в больницу мужчину в критическом состоянии. От удара "скорая" перевернулась на бок. Transparency International опубликовала список глав государств, которые были не чисты на руку. В нем, в частности, украинский экс-президент Виктор Янукович.

Также в выпуске: В ДТП погибла прима Харьковского театра Светлана Исакова вместе с мужем. Лесные пожары бушуют на Канарских островах. Целый арсенал оружия нашли во время обысков в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Источник: 24 канал