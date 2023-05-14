Обещал должность премьера: на Волыни "горе-масон" выманивал у политиков сотни тысяч долларов

В Луцке признали виновным в мошенничестве Ивана Братченю, который называл себя представителем "Масонской ложи" и обещал политикам содействия в продвижении карьеры за тысячи долларов. Его приговорили к 7 годам.

Стороны уже подали апелляцию: защита просит оправдать Братченю, обвинение – добавить еще несколько лет наказания. Сам Братченя считает дело политической расправой, об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс", информирует 24 Канал.

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В чем заключалось мошенничество

В 2015 году Братченя встретился с местным политическим деятелем Борисом Загревой, заявив, что именно его масоны видят новым премьер-министром Украины, однако сначала он должен стать одним из них, а для этого нужно внести членский вклад.

В марте 2016 года Братченя сообщил Загреве о необходимости уплатить оставшиеся деньги в сумме 100 тысяч долларов, объясняя, что активно идет подготовка к выезду на учебу, где запланирована его личная встреча с представителем ордена масонов из семьи Ротшильдов,

— говорится в делах.



Борис Загрева надеялся получить должность премьера / Фото Скриншот с видео

Загрева потратил на свои политические амбиции 135 тысяч долларов, зато получил лишь "масонское кольцо".

Жертвой мошенничества стал также его знакомый, бывший нардеп Александр Клименко, которому в итоге не достался даже перстень. Хотя тот за 150 тысяч долларов должен был получить тоже какую-то руководящую должность в правительстве.



Еще одна жертва Братчени – Александр Клименко / Фото скриншот с видео

Как удалось вывести на чистую воду Братченю

Задержали Братченю в 2020 году, когда он также пытался получить деньги от очередной жертвы, а попал в засаду правоохранителей.

Защита Братчени настаивает, что данный эпизод был провокацией, а два предыдущих вызывают сомнения, поскольку таких денег у госслужащих быть не может.

О получении больших сумм и от Загрева, и от Клименко. Учитывая их статус государственных служащих и обязанность подавать соответствующие ежегодные декларации, у них не были зафиксированы такие размеры доходов, которые они якобы вручали ему за прохождение обучения в США и получение в будущем должностей в органах государственной власти,

– отметил защитник.

Впрочем, несмотря на объяснения адвоката, суд признал Братченю виновным, приговорив его к 7 годам лишения свободы.