Сторони уже подали апеляцію: захист просить виправдати Братченю, обвинувачення – додати ще кілька років покарання. Сам Браченя вважає справу політичною розправою, про це йдеться у сюжеті ТРК "Аверс", інформує 24 Канал.

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У чому полягало шахрайство

У 2015 році Братченя зустрівся з місцевим політичним діячем Борисом Загревою, заявивши, що саме його масони бачать новим прем'єр-міністром України, проте спочатку він має стати одним із них, а для цього потрібно внести членський внесок.

У березні 2016 року Братченя повідомив Загреві про необхідність сплатити решту грошей у сумі 100 тисяч доларів, пояснюючи, що активно триває підготовка до виїзду на навчання, де запланована його особиста зустріч з представником ордену масонів із родини Ротшильдів,

— йдеться у матеріалах справи.



Борис Загрева сподівався отримати посаду прем'єра / Фото Скриншот з відео

Загрева витратив на свої політичні амбіції 135 тисяч доларів, натомість отримав лише "масонський перстень".

Жертвою шахрайства став також його знайомий, колишній нардеп Олександр Клименко, якому у підсумку не дісталося навіть персня. Хоч той за 150 тисяч доларів мав отримати теж якусь керівну посаду в уряді.



Ще одна жертва Брачені – Олександр Клименко / Фото скриншот з відео

Як вдалось вивести на чисту воду Братченю

Затримали Братченю у 2020 році, коли він так само намагався отримати гроші від чергової жертви, а потрапив до засідки правоохоронців.

Захист Брачені наполягає, що даний епізод був провокацією, а два попередні викликають сумніви, оскільки таких грошей у держслужбовців бути не може.

Про отримання великих сум і від Загреви, і від Клименка. Враховуючи їхній статус державних службовців та обов'язок подавати відповідні щорічні декларації, у них не було зафіксовано таких розмірів доходів, які вони нібито вручали йому за проходження навчання у США та отримання у майбутньому посад в органах державної влади,

— зазначив захисник.

Втім, попри пояснення адвоката, суд визнав Братченю винним, засудивши його до 7 років позбавлення волі.