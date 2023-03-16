Успел прислать жене трогательную смс: под Бахмутом погиб воин из Винницкой области

В боях за Бахмут погиб украинский защитник Иван Лищинский. Проститься с воином и провести его в последний путь вышла вся его деревня.

Перед штурмом Иван успел отправить своей жене трогательное смс и сказал, что у него все хорошо.

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Что известно о защитнике Иване Лищинском

Его мобилизовали 9 ноября 2022 года. На фронте он был наводчиком 3-го аэромобильного отделения 3-го аэромобильного взвода 9-й аэромобильной роты 3-го аэромобильного батальона в/ч А4335. Защитник Украины погиб 8 марта 2023 во время боевых действий в районе Бахмута.

Родился Иван 28 ноября 1985 в селе Черепин Киевской области в многодетной семье. У него были еще двое младших братьев и сестра. В юном возрасте оба его родителя скончались, в результате чего Иван стал сиротой.

В поисках лучшей судьбы Иван отправился в Винницкую область, где встретил свою будущую жену Наталью с сыном Ярославом. Супруги прожили вместе 16 лет, 7 из них – в селе Приднестрянское.

Односельчане Ивана отзываются о нем, как о хорошем, чутком и хорошем семьянине. Соседи рассказывают, что он хорошо ладил с внуками, учил их человечности и доброте. Также мужчина никогда не жаловался на жизнь и службу и был уверен, что Украина победит.

В последние дни Иван Лищинский находился под сильными обстрелами. Перед штурмом написал жене Натали короткое смс-сообщение: "Спасибо. У меня все ок. Целую…".

Защитника похоронили 13 марта

Героя провели 13 марта в селе Приднестрянское Ямпольского территориальной общины Винницкой области, где он проживал. Проститься с воином получилось все село. Также на прощание приехали его собратья.

Жене павшего Натальи вручили Флаг Украины и Грамоту Почета и Скорби с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В Винницкой области простились с защитником Иваном Лищинским: фото "Ямпольский вестник"

выражает соболезнования родным и собратьям погибшего. Вечная память.