Клименко погиб 28 февраля в Луганской области. Именно в этот день у его жены Анны был юбилей.

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Что известно о погибшем Герое

Семья Максима Клименко выехала из Мариуполя в Ровно в марте 2022 года. В ноябре мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины.

Побратим Максима – Роман Крук – рассказал, что защитник был очень умным и патриотом своей страны.

За пять месяцев, которые я его знал, у нас не было никаких конфликтов. Макс был интересный, смешной, умный парень, с которым было о чем поговорить,

– рассказал Роман Крук.

По словам жены погибшего Героя Анны, Максим был готов отстаивать свою землю, что в конце концов и сделал.

"А пока еще было мирно, проводил ласковую украинизацию – собираемся вместе кино посмотреть, а Максим так спокойно: "Давай смотреть только с украинским переводом", – рассказала женщина.

Прощание с Максимом Клименко в Ровно / фото "Суспильне", "7 дней"

24 Канал выражает соболезнование родным и знакомым погибшего Героя. Светлая память!

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