Клименко погиб 28 февраля в Луганской области. Именно в этот день у его жены Анны был юбилей.
Важно Ушел воевать почти в 60 лет: на фронте за Украину погиб рекордсмен Василий Шевчук
Что известно о погибшем Герое
Семья Максима Клименко выехала из Мариуполя в Ровно в марте 2022 года. В ноябре мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины.
Побратим Максима – Роман Крук – рассказал, что защитник был очень умным и патриотом своей страны.
За пять месяцев, которые я его знал, у нас не было никаких конфликтов. Макс был интересный, смешной, умный парень, с которым было о чем поговорить,
– рассказал Роман Крук.
По словам жены погибшего Героя Анны, Максим был готов отстаивать свою землю, что в конце концов и сделал.
"А пока еще было мирно, проводил ласковую украинизацию – собираемся вместе кино посмотреть, а Максим так спокойно: "Давай смотреть только с украинским переводом", – рассказала женщина.
Прощание с Максимом Клименко в Ровно / фото "Суспильне", "7 дней"
Потери украинцев на войне
- На фронте погиб уроженец Хоросткова Тернопольской области Василий Шевчук. Ранее он стал рекордсменом, который раздетым пролежал под снегом 20 минут.
- Также на войне во время обороны Бахмута погиб боец из Львовщины Игорь Илечко. У защитника остался маленький сын.
- Кроме того, во время обороны Бахмута погиб командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" Александр Басалыга, позывной "Монгол". Он прошел путь от танкиста до командира роты, имел орден "За мужество".
- Украинский прыгун в высоту Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.
- В боях за Бахмут погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко. Весной 2022 года он защищал Черниговскую область, а параллельно – защитил диссертацию.