Кліменко загинув 28 лютого на Луганщині. Саме цього дня у його дружини Ганни був ювілей.

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Що відомо про загиблого Героя

Сім’я Максима Кліменка виїхала з Маріуполя до Рівного у березні 2022 року. У листопаді чоловіка мобілізували до лав Збройних Сил України.

Побратим Максима – Роман Крук – розповів, що захисник був дуже розумним та патріотом своєї країни.

За п'ять місяців, які я його знав, у нас не було ніяких конфліктів. Макс був цікавий, смішний, розумний хлопець, з яким було про що поговорити,

– розповів Роман Крук.

За словами дружини загиблого Героя Ганни, Максим був готовий відстоювати свою землю, що врешті й зробив.

"А поки ще було мирно, проводив лагідну українізацію – збираємось разом кіно подивитися, а Максим так спокійно: "Давай дивитися тільки з українським перекладом", – розповіла жінка.

Прощання з Максимом Кліменком у Рівному / фото "Суспільне", "7 днів"

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого Героя. Світла пам'ять!

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