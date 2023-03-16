Кліменко загинув 28 лютого на Луганщині. Саме цього дня у його дружини Ганни був ювілей.
Важливо Пішов воювати майже у 60 років: на фронті за Україну загинув рекордсмен Василь Шевчук
Що відомо про загиблого Героя
Сім’я Максима Кліменка виїхала з Маріуполя до Рівного у березні 2022 року. У листопаді чоловіка мобілізували до лав Збройних Сил України.
Побратим Максима – Роман Крук – розповів, що захисник був дуже розумним та патріотом своєї країни.
За п'ять місяців, які я його знав, у нас не було ніяких конфліктів. Макс був цікавий, смішний, розумний хлопець, з яким було про що поговорити,
– розповів Роман Крук.
За словами дружини загиблого Героя Ганни, Максим був готовий відстоювати свою землю, що врешті й зробив.
"А поки ще було мирно, проводив лагідну українізацію – збираємось разом кіно подивитися, а Максим так спокійно: "Давай дивитися тільки з українським перекладом", – розповіла жінка.
Прощання з Максимом Кліменком у Рівному / фото "Суспільне", "7 днів"
Втрати українців на війні
- На фронті загинув уродженець Хоросткова Тернопільської області Василь Шевчук. Раніше він став рекордсменом, який роздягнутим пролежав під снігом 20 хвилин.
- Також на війні під час оборони Бахмута загинув боєць з Львівщини Ігор Ілечко. У захисника залишився маленький син.
- Окрім цього, під час оборони Бахмута загинув командир роти 93-ої бригади "Холодний Яр" Олександр Басалига, позивний "Монгол". Він пройшов шлях від танкіста до командира роти, мав орден "За мужність".
- Український стрибун у висоту Роман Поліщук загинув в боях з російськими окупантами під Бахмутом.
- У боях за Бахмут також загинув відомий історик, археолог, викладач, екскурсовод та патріот Юрій Коваленко. Навесні 2022 року він захищав Чернігівську область, а паралельно – захистив дисертацію.