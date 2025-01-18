Церемония прощания с Иваном Лиликом состоится 18 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ирпенского городского голову Александра Маркушина.

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Что известно об Иване Лылыке

Иван Лылык был украинским волонтером и военным. По словам Маркушина, в перерывах между волонтерством и поездками на фронт с помощью защитник Украины работал в Муниципальной страже Гостомеля.

Погибший был фанатом мотоциклов и футбола, в частности, участником мотоклуба Route88 и коллектива Army Legion (ЦСКА Киев). Самой заветной мечтой Ивана было создать большую семью со своей любимой Анастасией.

Всегда трудно подобрать слова, когда узнаешь о гибели лучших сыновей Ирпенской общины. Иван был человеком незаурядного оптимизма, харизмы и отзывчивости,

– говорит Маркушин.

Он также добавил, что Иван активно готовился к службе в армии и подбадривал других. Он всегда говорил: "А кто, если не я?".

В октябре 2024 года военный присоединился к рядам ГПСУ и стал бойцом 105-го пограничного отряда им. Владимира Великого. Боец погиб в бою на Купянском направлении, спасая своих собратьев.

Украинского защитника похоронят 18 января на Аллее памяти защитников Украины на Ирпенском кладбище.