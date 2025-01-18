Церемонія прощання з Іваном Лиликом відбудеться 18 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ірпінського міського голову Олександра Маркушина.

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Що відомо про Івана Лилика

Іван Лилик був українським волонтером та військовим. За словами Маркушина, у перервах між волонтерством та поїздками на фронт з допомогою захисник України працював у Муніципальній варті Гостомеля.

Загиблий був фанатом мотоциклів та футболу, зокрема, учасником мотоклубу Route88 та колективу Army Legion (ЦСКА Київ). Найзаповітнішою мрією Івана було створити велику сім'ю зі своєю коханою Анастасією.

Завжди важко дібрати слова, коли дізнаєшся про загибель найкращих синів Ірпінської громади. Іван був людиною непересічного оптимізму, харизми та чуйності,

– каже Маркушин.

Він також додав, що Іван активно готувався до служби у війську та підбадьорював інших. Він завжди казав: "А хто, як не я?".

У жовтні 2024 року військовий долучився до лав ДПСУ та став бійцем 105-го прикордонного загону ім. Володимира Великого. Боєць загинув у бою на Куп'янському напрямку, рятуючи своїх побратимів.

Українського захисника поховають 18 січня на Алеї пам'яті захисників України на Ірпінському кладовищі.