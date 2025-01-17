Девушка погибла в боях под Бахмутом, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона. Сейчас ее тело находится в зоне обстрела. 16 января Марии исполнилось 24 года, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Наша Нива".

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На войне погибла доброволица из Беларуси

Известно, что Мария присоединилась к отпору российской агрессии с началом полномасштабного вторжения.

Ранее девушка принимала активное участие в протестах против сфальсифицированных результатов выборов президента в Беларуси в 2020 году. Тогда мир увидели кадры, на которых юная Мария вся в крови после ранения светошумовой гранатой у Стелы в Минске.

Марии сделали несколько операций в Беларуси, а затем вывезли на лечение в Чехию.

Справка: Девушка сама родом из Гомеля, она закончила одно из лучших учебных заведений города – гимназию № 46 имени Блеза Паскаля, где углубленно изучали французский язык.

К слову, недавно стало известно о гибели грузинского бойца Кахи Тилидзе.