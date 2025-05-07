Провел 25 лет в советских концлагерях: умер Иван Мирон – один из политзаключенных из Закарпатья

В среду, 7 мая, умер закарпатский политзаключенный Иван Мирон. Он отошел в вечность на 97 году жизни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

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Умер Иван Мирон

В среду, 7 мая, отошел в вечность Иван Мирон. "К сожалению, только что, на 97 году ушел к небу Иван Васильевич Мирон. Вечная и светлая ему память", – написал заместитель председателя Раховского районного совета Иван Копич.

Его жизнь – это пример борьбы и достоинства, верности правде и Украине. Он прошел через тяжелые испытания судьбы, оставаясь несокрушимым в своей вере, идеях и убеждениях,

– подчеркнул Билецкий.



Иван Мирон в последний раз был в Храме Община Всех Святых села Росишка / Фото Иван Копич

Иван Мирон родился 9 марта 1929 года в селе Росишка Раховского района. В 1935 году начал обучение в местной школе, где принадлежал к "волчат" (пластовые новички). Работал учителем начальных классов в селе Черная Тиса.

Был активным участником антисоветского движения. Осенью 1950 года Ивану Мирону пришла повестка в армию. Не желая присягать советской армии, он перешел на нелегальное положение и присоединился к украинскому освободительному движению, стал связным ОУН и неоднократно встречался с активными членами украинского подполья.

В мае 1951-го года Ивана Мирона по доносу арестовали. Содержался в Ужгородской тюрьме. Его неоднократно отправляли в штрафной карцер из-за отказа сотрудничать со следствием, требовали выдать где находится склад подпольной литературы.

В январе 1952 года Ивана Мирона приговорили к 25 годам строгого режима. Он прошел лагеря в Харькове, Новосибирске, Красноярске, Норильске. В 1953-м стал участником восстания политзаключенных в Норильске. С 1955 до 1961 года находился в лагере "Озерлаг" вблизи города Тайшет Иркутской области. В 1961 году переведен в мордовские лагеря, где отбыл еще 15 лет заключения. За 12 дней до конца срока заключения доставлен в Ужгородскую тюрьму. Вышел на свободу только 22 мая 1976 года – после 25 лет неволи.

Ивана Мирона реабилитировали в июле 2019-го. Он стал первым украинцем, кого Национальная комиссия по реабилитации признала реабилитированным согласно новому Закону Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

В марте 2025 года Ивана Мирона наградили нагрудным знаком "Сила Серебряной земли".