24 октября, 07:29
Защитник из Закарпатья погиб в ДТП

Маргарита Волошина
  • Иван Павлик, защитник из Закарпатской области, погиб из-за аварии.
  • Обстоятельства аварии остаются неизвестными, прощание состоялось 23 октября.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб защитник из села Липовец Закарпатской области Иван Павлик, которого проведут в последний путь

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на волонтера Владислава Головко. Обстоятельства аварии пока остаются неизвестными.

Что известно об этом?

Иван Павлик погиб из-за аварии. Мужчина был участником боевых действий. Он проживал в селе Липовец, что входит в Хустскую общину. Пока деталей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мужчина, не указывают.

Прощание с ним состоялось в четверг, 23 октября.

Другие аварии и ДТП

  • ГБР задержало и вручило подозрение нацгвардейцу, который 18 октября в Кривом Роге не остановился на красный свет. В тот момент парень 2011 года как раз переходил дорогу. Ребенок получил смертельные травмы.

  • Недавно в Житомирской области произошло ДТП, автомобиль Lexus столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем Mercedes-Benz. Загинув ексречник полиции Ровенской области Антон Крук.

  • Ранее в Одесской области погибли двое военнослужащих из-за наезда грузовика на блокпост. Им было 34 и 36 года. Водитель, который наехал на блокпост, был трезвым. Сейчас выясняют все подробности происшествия.