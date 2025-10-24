Защитник из Закарпатья погиб в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб защитник из села Липовец Закарпатской области Иван Павлик, которого проведут в последний путь

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на волонтера Владислава Головко. Обстоятельства аварии пока остаются неизвестными.

Что известно об этом?

Иван Павлик погиб из-за аварии. Мужчина был участником боевых действий. Он проживал в селе Липовец, что входит в Хустскую общину. Пока деталей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мужчина, не указывают.

Прощание с ним состоялось в четверг, 23 октября.

