Защитник из Закарпатья погиб в ДТП
- Иван Павлик, защитник из Закарпатской области, погиб из-за аварии.
- Обстоятельства аварии остаются неизвестными, прощание состоялось 23 октября.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб защитник из села Липовец Закарпатской области Иван Павлик, которого проведут в последний путь
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на волонтера Владислава Головко. Обстоятельства аварии пока остаются неизвестными.
Что известно об этом?
Иван Павлик погиб из-за аварии. Мужчина был участником боевых действий. Он проживал в селе Липовец, что входит в Хустскую общину. Пока деталей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мужчина, не указывают.
Прощание с ним состоялось в четверг, 23 октября.
ГБР задержало и вручило подозрение нацгвардейцу, который 18 октября в Кривом Роге не остановился на красный свет. В тот момент парень 2011 года как раз переходил дорогу. Ребенок получил смертельные травмы.
Недавно в Житомирской области произошло ДТП, автомобиль Lexus столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем Mercedes-Benz. Загинув ексречник полиции Ровенской области Антон Крук.
Ранее в Одесской области погибли двое военнослужащих из-за наезда грузовика на блокпост. Им было 34 и 36 года. Водитель, который наехал на блокпост, был трезвым. Сейчас выясняют все подробности происшествия.