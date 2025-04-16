Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Каким подразделением будет командовать скандальный "Спартак"

Российские СМИ 10 апреля сообщили, что скандальный командир Иван Попов на псевдо "Спартак" возвращается на фронт. Уголовное дело против него закрыли, а взамен – снова позволили командовать оккупантами.

Ранее "Спартак" командовал подразделением "Шторм Гладиатор", который сформировали из бывших заключенных. Обычно, в это подразделение отбирали людей с опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий. В основном – чеченских войн 90-х годов. Обязательным условием также было и то, что заключенный должен быть официально не женат.

Журналисты также установили, что вербовщики в это подразделение выбирали мужчин, которые официально неженаты. Объясняли это работой на "тяжелых объектах", ведь потери в "Шторм гладиатор" – высокие.

Как пишут журналисты, сейчас Попов снова будет командовать подразделением оккупантов, также созданных из заключенных. Аналитик Института изучения войны Екатерина Степаненко считает, что "Спартак" снова возглавит подразделение "Шторм Z". По ее словам, это назначение буквально является смертным приговором для Попова, ведь эти подразделения участвуют в штурмах, из которых мало кто возвращается.

Официально Попова обвиняли в мошенничестве и растрате 120 миллионов рублей. В то же время россиянин все обвинения отвергает. Российские так называемые "военкоры" считают, что "Спартака" хотели посадить за решетку из-за того, что тот критиковал российское минобороны, однако никаких официальных доказательств нет. Впрочем, факт остается неизменным – Попов не будет отбывать тюремный срок, а вместо этого вернется воевать против Украины.