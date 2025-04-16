Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Цікаво В Україні воювали 3 "елітні" підрозділи спецназу, створені з колишніх в'язнів, – розслідування

Яким підрозділом буде командувати скандальний "Спартак"

Російські ЗМІ 10 квітня повідомили, що скандальний командир Іван Попов на псевдо "Спартак" повертається на фронт. Кримінальну справу проти нього закрили, а натомість – знову дозволили командувати окупантами.

Раніше "Спартак" командував підрозділом "Шторм Гладіатор", який сформували з колишніх в'язнів. Зазвичай, до цього підрозділу відбирали людей із досвідом служби у силових та військових структурах, а також ветеранів бойових дій. Здебільшого – чеченських війн 90-х років. Обов'язковою умовою також було й те, що в'язень повинен бути офіційно не одруженим.

Журналісти також встановили, що вербувальники до цього підрозділу обирали чоловіків, які офіційно неодружені. Пояснювали це роботою на "важких об'єктах", адже втрати в "Шторм гладіатор" – високі.

Як пишуть журналісти, нині Попов знову буде командувати підрозділом окупантів, також створених із в'язнів. Аналітикиня Інституту вивчення війни Катерина Степаненко вважає, що "Спартак" знову очолить підрозділ "Шторм Z". За її словами, це призначення буквально є смертним вироком для Попова, адже ці підрозділи беруть участь у штурмах, з яких мало хто повертається.

Офіційно Попова звинувачували у шахрайстві та розтраті 120 мільйонів рублів. Водночас росіянин всі звинувачення відкидає. Російські так звані "воєнкори" вважають, що "Спартака" хотіли посади за ґрати через те, що той критикував російське міноборони, однак жодних офіційних доказів немає. Втім, факт залишається незмінним – Попов не відбуватиме тюремний строк, а замість цього повернеться воювати проти України.