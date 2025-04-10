Що відомо про справу російського командира "Спартака" та де тепер воюватиме – повідомляє 24 Канал.

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"Спартак" керував в'язнями на передовій

Нещодавно журналісти опублікували розслідування, у якому розповіли деталі про "елітні підрозділи" російської армії. Мовиться про проєкт "Шторм Z", коли Росія вербувала в'язнів на війну проти України.

У 2023 році серед інших створили й підрозділ, який згодом отримав назву "Шторм Гладіатор". Ця назва утворилася через командира – Івана Попова на псевдо "Спартак". Він називав своїх бійців "гладіаторами", що з часом перетворилося у повноцінну назву підрозділу.

Тоді підрозділ "Шторм Гладіатор" входив до структури 58-ї армії Південного військового округу. Зазвичай, до "Шторму Гладіаторів" відбирали людей із досвідом служби у силових та військових структурах, а також ветеранів бойових дій. Здебільшого – чеченських війн 90-х років. Журналісти також встановили, що вербувальники до цього підрозділу обирали чоловіків, які офіційно неодружені. Пояснювали це роботою на "важких об'єктах", адже втрати "Шторм Гладіаторів" – стабільно високі.

Як пишуть росЗМІ, підрозділ "Спартака" воював на Запорізькому напрямку.

У чому звинувачували "Спартака"

У травні 2024 року "Спартака" затримали. Його звинуватили у шахрайстві та розкраданні 1,7 тисячі тонн виробів металопрокату на суму в 120 мільйонів рублів, які закупила окупаційна влада Запорізької області для "надання гумдопомоги".

Усі звинувачення Попов відкидав та називав їх безпідставними. Крім того, росіянин був переконаний, що його нібито хочуть просто усунути, а звинувачення – вигадали.

З травня 2024 року почалося слідство у справі. Сам "Спартак" ще у лютому готувався до в'язниці. Російські пропагандисти навіть опублікували відео з коментарем Попова.

"Спартак" готується до в'язниці: дивіться відео

Наприкінці відео окупаційний командир натякнув, що цю справу може вирішити російський диктатор Владімір Путін. Вже у березні 2025 року Попов вирішив написати листа у Кремль.

На той момент "Спартак" перебував у Тамбовському СІЗО. Саме звідти він написав листа до Путіна. У ньому командир російських в'язнів вкотре відкидав усі звинувачення, стверджував, що доказів проти нього немає, а справа – нібито побудована незрозумілим чином.



Лист російського командира до Путіна / Фото з соцмереж

Як виявилося, у Кремлі почули звернення російського командира. Ба більше, "Спартаку" вдалося уникнути покарання.

Замість в'язниці – на війну

Російські так звані "воєнкори" вже радіють, що Попов повертається на фронт. Як саме Кремль та міноборони Росії закрило справу проти Попова – невідомо. Однак фактом є те, що колишній командир підрозділу в'язнів знову воюватиме проти України.

Уникнувши тюрми, "Спартак" повернеться на фронт. Наразі достеменно невідомо, на яку ділянку фронту відправлять Попова. У росЗМІ припускають, що "Спартака" можуть знову відправити на передову, аби він керував десантно-штурмовими групами.

Водночас російські "воєнкори" вже радіють щодо повернення "Спартака". У мережі пишуть про "відновлення справедливості", а деякі – взагалі "марять" створенням власної ПВК "Попова".