В начале ноября Центрально-избирательная комиссия признала Ивана Примаченко, соучредителя онлайн-платформы Prometheus, народным депутатом Украины от партии "Голос". Тот заменил депутата Олега Макарова, который умер в октябре 2024 года, передает 24 Канал.

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Отказ быть нардепом

Впрочем, оказалось, что Примаченко отказался от должности нардепа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, он решил, что больше всего пользы сможет принести, оставаясь CEO Prometheus.

Сейчас Prometheus работает над рядом стратегических образовательных проектов для военных, бизнесов, людей, пострадавших от войны, медиков, педагогов и инициатив поддержки восстановления, которые совокупно должны охватить два миллиона слушателей в 2025 году.

Работа парламента чрезвычайно важна. Но на данный момент я чувствую, что с моей стороны было бы безответственно покинуть работу над целым рядом стратегических программ Prometheus, которые находятся на решающем этапе своего жизненного цикла,

– подчеркнул Примаченко.