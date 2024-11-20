На початку листопада Центрально-виборча комісія визнала Івана Примаченко, співзасновника онлайн-платформи Prometheus, народним депутатом України від партії "Голос". Той замінив депутата Олега Макарова, який помер у жовтні 2024 року, передає 24 Канал.

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Відмова бути нардепом

Втім, виявилося, що Примаченко відмовився від посади нардепа. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами чоловіка, він вирішив, що найбільше користі зможе принести, залишаючись CEO Prometheus.

Наразі Prometheus працює над низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів в 2025 році.

Праця парламенту надзвичайно важлива. Але на даний момент я відчуваю, що з моєї сторони було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які перебувають на вирішальному етапі свого життєвого циклу,

– наголосив Примаченко.