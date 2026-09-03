Планы точно есть, – обозреватель назвал условия, при которых Путин может начать войну против НАТО

В Кремле не просто следят за ситуацией в Европе, а выжидают подходящего момента для дальнейшей эскалации. Россияне оценивают свои возможности и готовы пойти на радикальные меры против стран НАТО при определенных обстоятельствах.

Однако масштаб и форма новой атаки будут зависеть от ряда важных факторов. Военный аналитик Иван Тимочко сообщил 24 Каналу, что Россия в настоящее время скорее рассматривает варианты агрессии против стран НАТО, чем осуществляет непосредственное развертывание войск.

Как Кремль может дестабилизировать Европу?

Российская сторона внимательно следит за социально-политическими кризисами в Европе, в частности за антимиграционными протестами или внутренними противоречиями. Москва стремится усугубить эти проблемы, чтобы максимально ослабить позиции западных партнеров Украины.

То, что Владимир Путин будет провоцировать и что он будет приводить к внутренней дестабилизации в Европе, – это однозначно. Россияне делают это постоянно, потому что для них это основополагающий фактор в потенциальном изменении баланса сил. Почему Европа ослабевает, тем больше Россия хочет укрепиться,

– подчеркнул Тимочко.

Эксперт добавил, что возможная провокация против Альянса не обязательно начнется с полномасштабного сухопутного вторжения. Оккупанты могут испытывать оборону НАТО массированными атаками дронов или другими тактическими операциями.

Когда мы говорим о 300 дронах, это может быть тактический уровень. Но планы россиян на перспективу – более грандиозны, и они точно существуют. Это не только дронная составляющая, это применение всех видов войск,

– подчеркнул военный аналитик.

Какую роль играет Китай?

Существенным фактором в потенциальной эскалации, по его мнению, остается позиция Пекина. Если КНР примет более милитарную политику, это может существенно увеличить возможности России для развертывания масштабного конфликта.

Тимочко предупредил, что гибридная война против стран Альянса может вестись под чужим флагом без прямого участия китайских регулярных войск. Вместо этого могут быть использованы наемникив или другие подразделения.

Это могут быть буряты, у которых в военном билете будут китайские иероглифы, это могут быть северокорейские солдаты. Не забываем, что существует такое явление, как гибридная война и война под чужим флагом. Это абсолютно потенциально возможно,

– подытожил эксперт.

Отметим, что Россия уже длительное время ведет гибридную войну против Европы. В частности, фиксируются постоянные диверсии на оборонных предприятиях, залеты беспилотников в воздушное пространство стран НАТО и повреждения подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море.

Военный аналитик высказал предположение о планах Кремля в отношении стран НАТО: смотрите видео