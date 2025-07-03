Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Яворовский городской совет.

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Погиб Иван Тучапец

В городском совете рассказали, что защитник с юных лет проявлял ответственность, искренность и любовь к родной земле. Тучапец учился в Школе под ратушей, а высшее образование получил во Львовском сельскохозяйственном институте по специальности "Механизация сельского хозяйства".

Он долгое время работал в Райсилькомунхозе инженером по технике безопасности. Ездил в Польшу на работу, но несколько дней до полномасштабного вторжения вернулся домой. С первых дней войны без колебаний вступил в ряды ВСУ.

В мирной жизни Иван был человеком большого сердца. Честный, добрый, приветливый – он никогда не оставлял без внимания чужую боль, всегда готов поддержать, посоветовать, помочь. Любил автомобили, путешествия с близкими, собирание грибов, простые радости, которые дарят душевный покой. Наиболее ценил время, проведенное с семьей,

– рассказали в городском совете.

58-летний боец занимал должность старшего сержанта, старшего наводчика 1 минометного взвода 2 минометной батареи. Служил в составе 63 отдельной механизированной бригады ВСУ. Тучапец выполнял боевые задачи на Донецком, Луганском, Херсонском и Харьковском направлениях, а собратья помнят его решительным, надежным и бесстрашным воином, который всегда шел впереди.

У героя остались: родная мать Анна, жена Леся, сыновья Богдан, Назар и Андрей, внучка Елена, а также любящие сестры Ирина и Галина.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Тучапца. Вечная и светлая память!