Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Яворівську міську раду.

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Загинув Іван Тучапець

У міській раді розповіли, що захисник з юних літ проявляв відповідальність, щирість і любов до рідної землі. Тучапець навчався у Школі під ратушею, а вищу освіту здобув у Львівському сільськогосподарському інституті за спеціальністю "Механізація сільського господарства".

Він тривалий час працював у Райсількомунгоспі інженером з техніки безпеки. Їздив у Польщу на роботу, але декілька днів до повномасштабного вторгнення повернувся додому. Із перших днів війни без вагань долучився до лав ЗСУ.

У мирному житті Іван був людиною великого серця. Чесний, добрий, привітний – він ніколи не залишав без уваги чужий біль, завжди готовий підтримати, порадити, допомогти. Любив автомобілі, подорожі з близькими, збирання грибів, прості радощі, які дарують душевний спокій. Найбільш цінував час, проведений з родиною,

– розповіли в міській раді.

58-річний боєць обіймав посаду старшого сержанта, старшого навідника 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї. Служив у складі 63 окремої механізованої бригади ЗСУ. Тучапець виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському, Херсонському та Харківському напрямках, а побратими пам'ятають його рішучим, надійним та безстрашним воїном, який завжди йшов попереду.

У героя залишилися: рідна мати Ганна, дружина Леся, сини Богдан, Назар і Андрій, онучка Олена, а також люблячі сестри Ірина та Галина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Тучапця. Вічна та світла пам'ять!