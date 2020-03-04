Иван Плачков может стать министром энергетики: что о нем известно

Иван Плачков может возглавить Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. На этом посту он вместо Алексея Оржеля. Читайте интересные факты из биографии вероятного нового министра в материале 24 канала.

Биография Ивана Плачкова

Иван Плачков родился 23 ноября 1957 года в селе Криничное Болградского района Одесской области.

Плачков работал в правительстве Валерия Пустовойтенко в 1999 году на должности министра энергетики, а также министром топлива и энергетики в первом правительстве Юлии Тимошенко и в Кабмине ее преемника, Юрия Еханурова, в 2004-2006 годах.

Владелец винодельческой торговой марки "Колонист".

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Образование

В 1980 году окончил Одесский политехнический институт (атомные электрические станции и установки, инженер-теплоэнергетик). В 2005 году получил степень кандидата технических наук.

Карьера

С 1994 по 1998 год занимал должность главного инженера и директора Государственной акционерной энергоснабжающей компании Киевэнерго.

В период с апреля 1998 по февраль 1999 был главой правления и генеральным директором Киевэнерго.

Политическая карьера

С февраля по декабрь 1999 года Плачков работал в правительстве Валерия Пустовойтенко должности министра энергетики. После этого с января 2000 года по февраль 2005 года Иван Плачков работал главой правления и генеральным директорм АЭК "Киевэнерго".

Впоследствии с 4 февраля 2005 года по 4 августа 2006 года Плачков стал министром топлива и энергетики в первом правительстве Юлии Тимошенко.

С августа 2006 по ноябрь 2007 возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а с ноября 2007 по август 2008 Плачков работал советником президента Виктора Ющенко. Также в 2007 году был членом СНБО.



Плачков був советником Ющенко

С августа 2008 по март 2010 Иван Плачков был заместителем руководителя Государственного управления делами. Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины в период с 2015 по 2017 год.

Дважды становился депутатом Киевсовета – III и IV созывов.

Иван Плачков является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным энергетиком Украины. Награжден орденами За заслуги III степени, почетной грамотой Кабмина.

Также Иван Плачков является владельцем винодельни "Колонист", которая расположена в селе Криничное Болградского района Одесской области.

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