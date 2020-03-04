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      Іван Плачков може стати міністром енергетики: що про нього відомо

      -
      Іван Плачков стане міністром енергетики / Колаж 24 каналу

      Іван Плачков може очолити Міністерство енергетики та захисту довкілля України. На цій посаді він замість Олексія Оржеля. Читайте цікаві факти з біографії ймовірного нового міністра в матеріалі 24 каналу.

      Біографія Івана Плачкова

      Іван Плачков народився 23 листопада 1957 року в селі Криничне Болградського району Одеської області.

      Плачков працював в уряді Валерія Пустовойтенка у 1999 році на посаді міністра енергетики, а також міністром палива та енергетики в першому уряді Юлії Тимошенко та в Кабміні її наступника, Юрія Єханурова, у 2004-2006 роках.

      Власник виноробної торгової марки "Колоніст".

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      Освіта

      У 1980 році закінчив Одеський політехнічний інститут (атомні електричні станції та установки, інженер-теплоенергетик). У 2005 році отримав ступінь кандидата технічних наук.

      Кар’єра

      З 1994 до 1998 року обіймав посаду головного інженера і директора Державної акціонерної енергопостачальної компанії Київенерго.

      У період з квітня 1998 до лютого 1999 був головою правління і генеральним директором Київенерго.

      Політична кар’єра

      З лютого до грудня 1999 року Плачков працював в уряді Валерія Пустовойтенка посаді міністра енергетики. Після цього з січня 2000 року до лютого 2005 року Іван Плачков працював головою правління та генеральним директорм АЕК "Київенерго".

      Згодом з 4 лютого 2005 року до 4 серпня 2006 року Плачков став міністром палива та енергетики в першому уряді Юлії Тимошенко.

      З серпня 2006 до листопала 2007 очолював Одеську облдержадміністрацію, а з листопада 2007 до серпня 2008 Плачков працював радником президента Віктора Ющенка. Також у 2007 році був членом РНБО.

      іван плачков віктор ющенко
      Плачков був радником Ющенка

      З серпня 2008 до березня 2010 Іван Плачков був заступником керівника Державного управління справами. Обіймав посаду почесного президента Асоціації газовидобувних компаній України у період з 2015 до 2017 року.

      Двічі ставав депутатом Київради – ІІІ і ІV скликань.

      Іван Плачков є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим енергетиком України. Нагороджений орденами За заслуги III ступеня, почесною грамотою Кабміну.

      Також Іван Плачков є власником виноробні "Колоніст", яка розташована у селі Криничне Болградського району Одеської області.

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Публікації Верховна Рада Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та захисту довкілля
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