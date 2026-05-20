Кабмин уволил двух заместителей Федорова

Министр обороны Михаил Федоров отныне имеет меньше заместителей. В Кабмине уволили двух из них.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Такое решение приняли на заседании правительства 20 мая.

Кого из заместителей Федорова уволили 20 мая?

Речь об Иване Гаврилюке и Евгении Мойсюке. О причинах решения публично не сообщают, как и о том, писали ли они заявления на увольнение по собственному желанию.

Пока не известно, какие должности они получили взамен, кто будет работать вместо них и не сократили ли количество заместителей министра обороны в целом.

Что известно об уволенных заместителях, кто такие Иван Гаврилюк и Евгений Мойсюк?

В феврале 2026 года генерал-лейтенант Гаврилюк был переназначен заместителем министра обороны – до этого он занимал должность первого заместителя министра обороны.

Имеет значительный опыт военного управления, организации эффективной логистики и планировании стратегического развития войск. Был начальником Тыла ВСУ и заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. Участие Ивана Гаврилюка в команде Минобороны важно для укрепления тыловых процессов и обеспечения фронта эффективными решениями,

– говорилось тогда в заметке.



Иван Гаврилюк

Иван Гаврилюк в ВСУ с 1988-го и до сих пор – с перерывом в 2020 – 2022 годах. Тогда он был уволен с военной службы в запас и работал советником командующего Сил логистики ВСУ.

Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк отвечал за генерацию войск и социальное обеспечение. В 2008 – 2009 годах он имел руководящую должность в украинском миротворческом контингенте в Косово. С 2019 по 2021 год был командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, в 2021 – 2024 годах – заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.



Евгений Мойсюк

Ивана Гаврилюка уже увольняли с должности заместителя

В апреле 2025 года говорилось, что он оставил должность первого заместителя министра обороны добровольно. В общем заместителем министра был с 2023 года.

Военный обозреватель Роман Бочкала тогда написал, что в должности первого заместителя министра обороны Гаврилюк был ориентиром для многих и центром принятия важных решений.

Тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заверил: Гаврилюк останется частью команды МО. И поблагодарил его за работу в чрезвычайно сложный период – мол, удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства.

1 февраля 2026 года в разговоре с 24 Каналом заместитель председателя Антикоррупционного совета при Минобороны и эксперт Независимой антикоррупционной комиссии Татьяна Николаенко рассказала, как может сложиться судьба Ивана Гаврилюка.

Были слухи, что Федоров может предложить Гаврилюку пойти на понижение и стать заместителем, который будет заниматься закупками. Но пока неизвестно, согласится ли Гаврилюк на такой перевод,

– сказала она.

Какие заместители есть у Михаила Федорова в МО?

Сейчас их 5 – в соответствии с информацией на сайте Минобороны. Это Алексей Вискуб, Сергей Боев, Мстислав Баник, Василий Шкураков, Оксана Ферчук. Впрочем, фамилии Гаврилюка и Мойсюка до сих пор есть.

5 февраля 2026 года на сайте Минобороны говорилось, что правительство назначило обновленный состав заместителей в Министерстве обороны по представлению Михаила Федорова. Первым заместителем Федорова стал Алексей Вискуб, Сергей Боев был назначен заместителем по европейской интеграции. Юрий Мироненко, которого впоследствии уволили, отвечал за развитие инноваций для фронта, а Оксана Ферчук возглавила направление цифровизации и цифровой трансформации.

26 марта Михаил Федоров написал, что его заместителем стал Мстислав Баник, который будет отвечать за реформу закупок. В Минцифре Баник отвечал за запуск и развитие Дії, а в Минобороны возглавлял развитие "Армия+" и "Резерв+".

27 марта правительство назначило заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита Василия Шкуракова. Он будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит.

К слову, Оксана Ферчук на конференции DOU DAY 2026 рассказала о том, будет ли точечный призыв IT-специалистов. По ее словам, определенным ориентиром могут служить КВЭДы предпринимателей. Но все детали будут известны разве что в июне.