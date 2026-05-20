Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 20 травня.

Кого із заступників Федорова звільнили 20 травня?

Мова про Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка. Про причини рішення публічно не повідомляють, як і про те, чи писали вони заяви на звільнення за власним бажанням.

Поки не відомо, які посади вони отримали натомість, хто працюватиме замість них і чи не скоротили кількість заступників міністра оборони загалом.

Що відомо про звільнених заступників, хто такі Іван Гаврилюк і Євген Мойсюк?

В лютому 2026 року генерал-лейтенант Гаврилюк був перепризначений заступником міністра оборони – доти він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

Має значний досвід військового управління, організації ефективної логістики та плануванні стратегічного розвитку військ. Був начальником Тилу ЗСУ та заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Участь Івана Гаврилюка в команді Міноборони важлива для зміцнення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними рішеннями,

– ішлося тоді в дописі.



Іван Гаврилюк / Фото з сайту МО

Іван Гаврилюк у ЗСУ з 1988-го і досі – з перервою у 2020 – 2022 роках. Тоді він був звільнений з військової служби в запас і працював радником командувача Сил логістики ЗСУ.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк відповідав за генерацію військ та соціальне забезпечення. У 2008 – 2009 роках він мав керівну посаду в українському миротворчому контингенті в Косово. З 2019 по 2021 рік був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, у 2021 – 2024 роках – заступником Головнокомандувача Збройних Сил України.



Євген Мойсюк / Фото з сайту МО

Івана Гаврилюка уже звільняли з посади заступника

У квітні 2025 року ішлося, що він залишив посаду першого заступника міністра оборони добровільно. Загалом заступником міністра був з 2023 року.

Військовий оглядач Роман Бочкала тоді написав, що на посаді першого заступника міністра оборони Гаврилюк був орієнтиром для багатьох і центром прийняття важливих рішень.

Тодішній міністр оборони України Рустем Умєров запевнив: Гаврилюк залишиться частиною команди МО. І подякував йому за роботу в надзвичайно складний період – мовляв, вдалося подолати низку викликів та забезпечити стабільність в одному з ключових напрямків діяльності міністерства.

1 лютого 2026 року в розмові з 24 Каналом заступниця голови Антикорупційної ради при Міноборони та експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнко розповіла, як може скластися доля Івана Гаврилюка.

Були чутки, що Федоров може запропонувати Гаврилюку піти на пониження та стати заступником, який займатиметься закупівлями. Але поки що невідомо, чи погодиться Гаврилюк на таке переведення,

– сказала вона.

Які заступники є в Михайла Федорова в МО?

Зараз їх 5 – відповідно до інформації на сайті Міноборони. Це Олексій Вискуб, Сергій Боєв, Мстислав Банік, Василь Шкураков, Оксана Ферчук. Утім, прізвища Гаврилюка та Мойсюка досі є.

5 лютого 2026 року на сайті Міноборони ішлося, що уряд призначив оновлений склад заступників у Міністерстві оборони за поданням Михайла Федорова. Першим заступником Федорова став Олексій Вискуб, Сергій Боєв був призначений заступником з європейської інтеграції. Юрій Мироненко, якого згодом звільнили, відповідав за розвиток інновацій для фронту, а Оксана Ферчук очолила напрям цифровізації і цифрової трансформації.

26 березня Михайло Федоров написав, що його заступником став Мстислав Банік, який відповідатиме за реформу закупівель. У Мінцифрі Банік відповідав за запуск і розвиток Дії, а в Міноборони очолював розвиток "Армія+" та "Резерв+".

27 березня уряд призначив заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту Василя Шкуракова. Він відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит.

До слова, Оксана Ферчук на конференції DOU DAY 2026 розповіла про те, чи буде точковий призов IT-фахівців. За її словами, певним орієнтиром можуть слугувати КВЕДи підприємців. Але всі деталі будуть відомі хіба що в червні.