Заступниця голови Антикорупційної ради при Міноборони та експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнко розповіла 24 Каналу, що, за чутками, що Михайло Федоров може запропонувати першому заступнику Івану Гаврилюку стати заступником, який займатиметься закупівлями. Однак деталі невідомі.

Дивіться також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років

З чим пов'язані ці звільнення?

Тетяна Ніколаєнко зазначила, що звільнили Миколу Шевцова. Це заступник, який займався закупівлями. За її словами, це людина Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, тому це звільнення досить показове.

Це було досить показово у контексті тих чуток, які поширювали мої колеги-журналісти, що Федоров буде добиватися звільнення Сирського. Крім того, коли я тільки почала говорити про заміну Шмигаля на Федорова, то чула, що депутатам проговорювали, що начебто Федоров буде не просто міністром. Це буде йти в конфігурації із заміною Сирського. Але потім президент особисто сказав, що Сирського міняти не будуть,

– сказала вона.

Є перший заступник Іван Гаврилюк. Він досить досвідчений, прекрасно розбирається у всьому, що Україна закуповує. Тому ця заміна може відбуватися не просто так.

Були чутки, що Федоров може запропонувати Гаврилюку піти на пониження та стати заступником, який займатиметься закупівлями. Але поки що невідомо, чи погодиться Гаврилюк на таке переведення,

– підкреслила експертка.

Крім того, з посади пішла Ганна Гвоздяр. Коли Денис Шмигаль погоджувався бути міністром оборони, в його підпорядкуванні мав бути Укроборонпром. Зараз він став не просто міністром енергетики, а віцепрем’єр-міністром. Укроборонпром залишився у його підпорядкуванні.

Оскільки в Михайла Федорова є своє бачення, що робити з Міністерством оборони, як це реформувати, то, можливо, Ганна Гвоздяр у цьому контексті вже не є людиною, яка може продовжувати цю історію,

– припустила заступниця голови Антикорупційної ради при Міноборони.

Відомо про звільнення Олександра Козенка. Його називають людиною колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. У Міністерстві оборони він був заступником з розвитку авіації.

Не знаю, що там розвинули. У нас є якась група заступників, яких ніхто у житті ніколи не бачив, і не розуміє, чим вони займаються. Козенко був одним з таких. Є кілька новин, що він з кимось зустрічався, про щось вів переговори. Але якогось ефекту від його присутності в міністерстві ніхто не пояснить. Це досить логічне рішення щодо цієї людини,

– вважає Ніколаєнко.

Що відомо про звільнення заступників?