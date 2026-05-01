Під час години запитань до уряду народні депутати поставили прем'єрці Юлії Свириденко питання щодо мобілізації. Їх цікавили випадки перекриття доріг тощо.

Чи можуть ТЦК перекривати дороги?

Парламентар від "Слуги народу" Іван Юнаков передав слово Дмитру Разумкову, голові міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Той спитав прем'єрку Юлію Свириденко, як саме закон регламентує перекриття доріг військовими ТЦК.

"В нас сьогодні продовжують перекривати дороги всупереч закону. Про це говорили і Міністерство оборони, і Національна поліція, що не мають права працівники груп перекривати ряди дорожньої смуги. Роблять це як завгодно – коли хочуть, як хочуть. Я декілька разів звертався до уряду з проханням надати мені інструкції, як мають діяти працівники цих груп оповіщення", – сказав Разумков.

Наприкінці свого слова він додав ще два запитання: "В якому законі написано, що людину можна за руки, за ноги без рішення суду закинути в бус?" і "Як в межах закону можна забрати телефон?"

Контекст. Час від часу в мережі з'являються повідомлення, буцімто ТЦК перекривають дороги – зокрема і проспекти зранку чи важливі транспортні артерії. 19 березня пресслужба Київського міського ТЦК та СП у коментарі 24 Каналу заявила: мобілізацію в столиці не посилювали.

Разумкову відповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Саме йому переадресувала питання Свириденко.

Дійсно, ще мають місце такі випадки. Для того, щоб це питання було вирішено, проводиться на сьогодні системна робота в Міністерстві оборони із залученням широкого спектра представників громадської організації, суспільства, безпосередньо військових частин для того, щоб провести взагалі зміну підходів до поняття мобілізації, оповіщення і проведення цих заходів,

– сказав він.

Гаврилюк додав: у Міноборони готові зустрітися з нардепами, щоб обговорити серйозні, проблемні питання. Там готові прийняти пропозиції народних обранців. А також "позбутися ганебних випадків".

Утім, Дмитро Разумков згодом повернувся до свого питання про перекриття доріг, вимагаючи надати йому чітку відповідь, чи мають право перекривати смугу працівники груп оповіщення. Окрім цього, він спитав, чому військові ТЦК "продовжують ходити в балаклавах" і не забезпечені камерами.

Дмитре Олександровичу, дякую за запитання. Просто хочу нагадати, що військовий стан вимагає іноді обмеження прав і свобод,

– відповіла Юлія Свириденко.

Надалі вона знову попросила заступника міністра оборони надати роз'яснення. "Стосовно зупинки прямо відповідаю: рішення приймають місцеві ради оборони для виконання плану мобілізації. Можете звернутися до місцевих рад оборони, до тих, хто є керівником місцевих рад оборони, і там з'ясувати це питання", – відповів Іван Гаврилюк.

Пізніше, коли Разумков знову повторив своє запитання, Гаврилюк заявив: якщо немає відповідного рішення на руках у групи оповіщення, то це незаконно.

За словами заступника міністра, бодікамери в працівників ТЦК є. Але не в кожного – загалом на групу оповіщення. Але про балаклави він не відповів.

Що кажуть у поліції, чи перекривають вони дороги разом з ТЦК?

Голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна" 23 квітня сказав, що є робота спільних груп на дорогах. Тобто поліцейські справді можуть разом з ТЦК перекривати дороги.

"Поліція діє в межах повноважень, визначених Законом "Про Національну поліцію" та постановами Кабінету Міністрів №1455 і №1456. Проте місця розташування постів, маршрути патрулювання та зони обмеження руху визначаються не поліцією самостійно, а військовим органом управління – комендантом", – розповів він.

Посадовець наголосив: поліція тут є залученою силою і не приймає одноосібних рішень про перекриття доріг чи зміну маршрутів патрулювання.