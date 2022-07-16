Ивана Трамп умерла от удара в грудную клетку, – коронер

Бывшая жена Дональда Трампа – Ивана умерла от "тупого удара" в грудную клетку. Сейчас официальные выводы расследования пока не разглашают.

Об этом 15 июля рассказал журналистам главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка и коронер этого расследования. Трагедия произошла в квартире 73-летней экс-жены бывшего президента США.

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Новые детали гибели экс-жены Трампа

О том, что Ивана Трамп погибла стало известно 14 июля. Следует заметить, что публично эту информацию впервые озвучил сам ее бывший – одиозный 45-й президент Штатов.

По данным американских СМИ, полиция устанавливает, было ли причиной смерти падение с лестницы в доме на Манхэттене. Представитель полиции Нью-Йорка сообщил, что офицеры в тот день ответили на вызов и прибыли по адресу Иваны Трампа.

Там правоохранители уже зафиксировали смерть. "Она была объявлена мертвой на месте происшествия, и в заявлении добавлено, что "кажется, нет преступления", – говорится в сообщении.

Кто такой коронер В некоторых странах англо-саксонской правовой семьи так называют должностное лицо, назначаемое на расследование определенных типов смертей. Преимущественно это случаи имеющие необычные обстоятельства. Однако нередко это и просто гибели, которые произошли внезапно.

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